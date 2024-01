- Obaj są demokratycznie wybranymi posłami na Sejm. Obaj walczyli z komunizmem. Obaj walczyli o sprawiedliwość w wolnej Polsce, tworząc urząd do walki z korupcją. Obaj cieszą się szacunkiem polskiego społeczeństwa. Są posłami na Sejm. I niestety obaj są ofiarami politycznej zemsty wymierzonej przez rząd Donalda Tuska — kontynuuje były premier.

- Wczoraj podczas wizyty u prezydenta Andrzeja Dudy w pałacu prezydenckim zostali zatrzymani przez policję, a następnie aresztowani. Stało się tak, mimo że obaj otrzymali prezydenckie ułaskawienie, na co pozwala prerogatywa prezydenta na mocy polskiej konstytucji. Cały proces, który zakończył się zatrzymaniem dwóch polityków, odbył się z rażącym naruszeniem praworządności. Jest to po prostu akt politycznej zemsty obecnego rządu i przykład jawnego prześladowania opozycji przez rządzących. Dzieje się to w dużym kraju Unii Europejskiej w XXI wieku. Dla mnie osobiście to powód do wielkiego wstydu, że Polska, kraj słynący z wolności, którą wywalczył, stosuje praktyki rodem ze wschodnich reżimów. To nie tylko zaprzeczenie polskich wartości, ale także standardom, które panują w krajach cywilizowanego Zachodu, do których Polska do niedawna dumnie się zaliczała. Apeluję do demokratycznej społeczności Zachodu, by nie przyglądała się biernie temu, co dzieje się dziś w Polsce — powiedział Morawiecki.