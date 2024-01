Wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Chodzi m.in. o gaśnicę w Sejmie

Przerwane wystąpienie Jana Grabowskiego

Wniosek prokuratury obejmuje również naruszenie nietykalności cielesnej i pomówienie szefa Instytutu Kardiologii w Warszawie w marcu 2022 r. oraz uszkodzenie mienia Niemieckiego Instytutu Historycznego. W maju 2023 r. Grzegorz Braun przerwał wykład Jana Grabowskiego w Niemieckim Instytucie Historycznym, zatytułowany "Polski (narastający) problem z historią Holokaustu".

Gdy Grabowski powiedział o "mordercach Żydów z NSZ", poseł Konfederacji podszedł do przemawiającego, zabrał mikrofon ze stojaka, powiedział "dość tego" i kilkakrotnie uderzył mikrofonem w pulpit, po czym przewrócił głośnik.

"Wkroczyłem działając w stanie wyższej konieczności, bo za wyższą konieczność uważam kładzenie kresu tego typu prowokacjom wobec narodu polskiego w momencie kiedy znany notorycznie z antypolskiej, łajdackiej kontrfaktycznej, historycznej propagandy osobnik zdecydował snuć narrację, w której jak zwykle w jego twórczości Polscy patrioci zostali obsadzeni w roli czarnych charakterów i ja temu przysłuchiwać się biernie NiE zamierzam" - napisał po incydencie Braun w mediach społecznościowych (pisownia oryginalna).

Czytaj więcej Polityka Autobus przed Belwederem. Bosak: Wpis Trzaskowskiego jak podpis sprawcy Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski chełpi się akcją z autobusem przed Belwederem - ocenił wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja). Jego zdaniem wydarzenia wokół Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika sprawiają, że pogarsza się wizerunek Polski i oddala się zażegnanie anarchii w państwie.

Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów. Oznacza to, że do uchylenia immunitetu poselskiego potrzeba co najmniej 231 głosów. Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej.