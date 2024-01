Paweł Jabłoński: Władza bandycka. Być może potrzebne jest powtórne ułaskawienie

Jabłoński oczekuje od prezydenta jednoznacznej reakcji. - Doszło do naruszenia przestrzeni, pomieszczeń, w których urzęduje. Wkroczyły tam służby ze złamaniem procedury. Mamy do czynienia z bezprawiem - stwierdził. - Za chwilę najprawdopodobniej będą chcieli wejść do Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego - dodał.

- To jest fatalna metoda rządzenia - stwierdził, Jabłoński. Polityk przytoczył hipotetyczny przykład, że do władzy w Polsce dochodzi polityk Konfederacji Grzegorz Braun. - Straszył, kogo to on nie będzie wieszał. Nie ma takich przepisów, on powie, że jest luka prawna i uchwałą Sejmu taką decyzję podejmie - powiedział Jabłoński. - Te precedensy to jest droga do anarchii i dyktatury - dodał.

Polityk zapytany został także między innymi, czy prezydent powinien jeszcze raz ułaskawić Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Jeżeli jest sytuacja, że mamy do czynienia z władzą bandycką, z władzą, która łamie prawo świadomie, być może potrzebne są tutaj inne działania, być może powtórne (ułaskawienie - red.) lub jakaś forma uzupełnienia postanowienia - ocenił.