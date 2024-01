Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Prezydent ujawnił, co zaproponował Hołowni

Czytaj więcej Polityka Mroczek: Duda wszedł w konflikt z Sądem Najwyższym. To przyniesie skutki rujnujące Sytuacja jest jasna – Kamiński i Wąsik popełnili przestępstwo i są prawomocnie skazani, stracili mandaty poselskie - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. - Przecież prezydent podważa wyrok Sądu Najwyższego, który uznał, że prawo łaski przed prawomocnym skazaniem jest nieskuteczne. Prezydent wszedł w konflikt z SN. To przyniesie skutki rujnujące - dodał.

Prezydent Duda oświadczył, że jego stanowisko jest jednoznaczne. - Prerogatywa prezydencka została skutecznie wykonana w 2015 r. Panowie zostali skutecznie ułaskawieni przez prezydenta Rzeczpospolitej. To zamknęło sprawę w sposób definitywny. Tym samym nie mam żadnych wątpliwości, że panowie mają dzisiaj mandaty poselskie, które zostały im przydane przez obywateli w ostatnich wyborach i mają prawo wykonywania tych mandatów, stanowią zatem część ustawodawczego organu państwa jakim jest Sejm i nie mam co do tego żadnych wątpliwości - powiedział Andrzej Duda.

Andrzej Duda po rozmowie z Szymonem Hołownią: Nie doszliśmy do porozumienia

- Zakomunikowałem to panu marszałkowi, jednocześnie proponując panu marszałkowi, żeby dla zamknięcia tej sprawy, uniknięcia niepokojów, uniknięcia dalszego piętrzenia kontrowersji i niepotrzebnych niepokoi państwowych, społecznych, ustrojowych w tej kwestii po prostu uznać dzisiaj, że to ułaskawienie z 2015 r. było i jest skuteczne, czyli krótko mówiąc zostało w 2015 r. dokonane tak, jak to powinno było być uznane od samego początku - relacjonował.

- Przedstawiliśmy sobie z panem marszałkiem nawzajem swoje stanowiska w tej sprawie. Nasza rozmowa przebiegła w spokojnej atmosferze, z zachowaniem wszystkich zasad kultury politycznej - mówił prezydent.

- Nie doszliśmy do porozumienia. Uścisnęliśmy sobie rękę. Dalsze decyzje pan marszałek będzie ponosił w ramach swojej odpowiedzialności i odpowiedzialności związanej z pełnionym urzędem - zakończył Andrzej Duda.

Po wygłoszeniu oświadczenia prezydent nie odpowiadał na pytania mediów.