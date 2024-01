Resztki demokracji w Bangladeszu

Siłą napędową gospodarki jest sektor tekstylny, zatrudniający 4 miliony pracowników. To także dzięki niemu Polska jest na piątym miejscu na liście importerów towarów z tego kraju (tam polskie firmy produkują odzież).

Postęp tylko w gospodarce

Niestety – jak podkreśla Chietigj Bajpaee, analityk londyńskiego think tanku Chatham House – Bangladesz jest najlepszym na świecie przykładem tego, że wraz z rozwojem ekonomicznym nie następuje postęp demokracji. Nawet gorzej: Bangladesz staje się coraz mniej demokratyczny w tempie podobnym, jak się rozwija gospodarczo.

W prestiżowym rankingu (Democracy Index) brytyjskiego tygodnika „The Economist” Bangladesz osunął się do kategorii reżimy hybrydowe, ale wciąż brakuje mu bardzo niewiele, by trafić do wyższej kategorii – demokracji z wadami.

W rankingach organizacji zajmujących się prawami człowieka Bangladesz wypada znacznie gorzej.

Wydarzenia z ostatnich miesięcy przed wyborami, które odbędą się 7 stycznia, nie wróżą jednak postępu w zakresie demokracji. Już jesienią, gdy dochodziło do protestów antyrządowych, w których brali też udział robotnicy przemysłu tekstylnego, tysiące opozycjonistów trafiło do aresztów.