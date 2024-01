Izrael: Sędziowie uderzają w Beniamina Netanjahu w czasie wojny

Daleko do osiągnięcia izraelskich celów wojny

Do końca wojny jest daleko. Biorąc pod uwagę cele, które postawił sobie rząd i armia, w najlepszym wypadku można mówić o połowie wojny. Dwa główne cele to uwolnienie izraelskich zakładników, uprowadzonych przez palestyńskich terrorystów 7 października, oraz eliminacja Hamasu. Z tym drugim powiązany jest jeszcze najtrudniejszy cel - zapewnienie Izraelowi bezpieczeństwa na długie lata.

Połowa z około 240 zakładników nie wróciła do domów. I ostatnio nic nie wskazuje na to, by możliwa była kolejna wymiana izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów, na wzór tej przeprowadzonej w czasie zawieszenia broni w listopadzie.

Prawdopodobnie kilkunastu z tych, których nie uwolniono, nie żyje. Spora część zakładników to żołnierze i funkcjonariusze innych służb mundurowych. Cena podyktowana przez Hamas za ich uwolnienie może być bardzo wysoka.

Eliminacja czy likwidacja Hamasu nie została dokładnie zdefiniowana przez Izraelczyków. Ale jeżeli miałaby oznaczać zabicie lub złapanie wszystkich uzbrojonych bojowników Hamasu i innych wspierających go palestyńskich organizacji terrorystycznych z Gazy, to do całkowitej eliminacji jeszcze bardzo daleko. Przed 7 października szacowano, że było ich około 30 tysięcy. A kilka dni temu rzecznik izraelskiej armii mówił o 8 tysiącach zabitych terrorystów, nie podając źródeł tych danych.