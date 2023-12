Sajór zapowiada, że w piątek o 19:30 wznowione zostanie nadawanie TVP Info, którego sygnał został wyłączony 20 grudnia ok. godziny 11 po odwołaniu przez ministra kultury, Bartłomieja Sienkiewicza, dotychczasowych rad nadzorczych i zarządów TVP, Polskiego Radia i PAP.



Szef TAI przyznaje, że początki pracy nowej ekipy w TVP były trudne.



Grzegorz Sajór, nowy szef TAI o programie „19:30”: To ma być fotografia wydarzeń dnia

- Pierwszego dnia, gdy weszliśmy do prowizorycznego newsroomu przy redakcji TVP Sport na Woronicza, dziennikarze nawet nie mieli loginów do komputerów. Zrobienie takiego serwisu praktycznie z godziny na godzinę nawet na Placu Powstańców Warszawy, gdzie cała infrastruktura do robienia newsów jest gotowa, byłoby wyzwaniem. Tymczasem nam się udało zrealizować pierwsze wydanie programu absolutnie wbrew wszystkiemu — mówi Sajór o pierwszym wydaniu nowego serwisu informacyjnego, „19:30”, który zastąpił „Wiadomości”.



- Nie boję się powiedzieć, że tworzymy historię - dodaje.