Przegrani i wygrani 2023 roku. "Trzecia Droga najbardziej udanym projektem"

- Polska 2050 była w trudnych sytuacjach, natomiast to nigdy nie był moment rozpadu, były trudne chwile w tym roku dla Polski 2050, ale ostatecznie Szymon Hołownia to przewalczył. Razem z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Bo myślę, że najbardziej udanym projektem politycznym tego roku była Trzecia Droga — ocenił Kolanko. - Tak samo jak udany był projekt polityczny „Szymon Hołownia — marszałkiem Sejmu" - dodał.



Mateusz Morawiecki kandydatem na nowego lidera PiS?

- Mateusz Morawiecki przegrał tę kampanię, ale odbudował zaufanie Jarosława Kaczyńskiego — ocenił następnie Szułdrzyński.



- Ma relatywnie silną ekipę w Sejmie. Są młodzi posłowie, którzy dostali się do Sejmu. Ma z czego budować swoją polityczną przyszłość - mówił Kolanko.



- Myślę, że dzisiaj jest jednym z potencjalnych kandydatów na prezydenta w 2025 roku, jak i potencjalnych kandydatów na nowego lidera PiS - dodał.



- A Jarosław Kaczyński gdzie jest dzisiaj? Symbolicznym momentem 2023 roku był Kaczyński krzyczący do Tuska „pan jest niemieckim agentem” co pokazało wielką niemoc Kaczyńskiego i dobrze go podsumowało — stwierdził Szułdrzyński.

- Nie odbudował moim zdaniem relacji z prezydentem, to się nie wydarzyło w tym roku. To widać przy okazji dyskusji o TVP — dodał Kolanko.