Serbia: Kto ukradł wybory

Opozycja jednak jest nieustępliwa. Marinika Tepić i kilku innych liderów rozpoczęli głodówki. Na ulice serbskiej stolicy wyszli zaś demonstranci (głównie studenci). 24 grudnia doszło do starć z policją wokół siedziby władz miejskich, aresztowano kilkadziesiąt osób pod zarzutem „podjęcia próby przejęcia władzy siłą” – manifestanci podobno wdarli się do budynku.

Następnego dnia demonstranci zebrali się pod komisariatami, gdzie przetrzymywano aresztowanych, i znów doszło do starć z policją.

Prokuratura twierdzi, że opozycja próbuje „siłą obalić porządek konstytucyjny”, a za to grozi do pięciu lat więzienia. – Władze świadomie zradykalizowały opis sytuacji, by uzasadnić swe (siłowe) działania (przeciw opozycji), jeśli do nich dojdzie – wyjaśnia rosyjski ekspert Aleksander Piwowarenko. Uważa jednak, że równie prawdopodobna jest „taktyka na przeczekanie”, kilkakrotnie już stosowana w obliczu demokratycznych protestów. – Dociągnąć do wiosny to roboczy scenariusz rządzącej elity – wyjaśnia.

Jednak w sąsiednim Kosowie od niedzieli zaczęto wysyłać dodatkowe oddziały na granicę z Serbią. Prisztina uważa, że równie prawdopodobne jest prowokowanie przez Belgrad zajść na granicy, by skupiać wokół siebie społeczeństwo pod hasłami patriotycznymi i spychać na dalszy plan żądania demokratyzacji.

Ale władze wykonują też pojednawcze gesty. W środę zdecydowano, że głosowanie zostanie powtórzone w 30 komisjach wyborczych spośród 8 tys. Nie wpłynie to na ostateczny wynik, bo będzie dotyczyć tylko ok. 12 tys. wyborców (z 6,5 mln).