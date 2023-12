Posłowie PiS będą usuwani z TVP siłą? Wiceminister kultury: Być może

Scheuring-Wielgus mówiła też o dyżurach rozpoczętych przez posłów PiS w siedzibie TVP.



- To co robią politycy PiS, to że 109 posłów wchodzi nie do programu telewizyjnego TVP, ale na teren TVP, aby tam siedzieć, jest totalną kompromitacją. Dla nas to kolejny argument, by zakończyć tę patologię - stwierdziła.



- Ci funkcjonariusze polityczni, którzy koczują teraz w TVP marzą o takiej sytuacji, że będą wyciągani za fraki, że będą mogli protestować. My nie chcemy tak robić. To jest ostateczność. Mamy scenariuszy kilka i być może, w ostateczności, trzeba będzie tak zrobić - dodała pytana czy może dojść do sytuacji, w której posłowie będą siłą wyprowadzani z TVP.