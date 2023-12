Zmiany w TVP przed świętami. Reforma obejmie Polskie Radio, PAP i media Orlenu

Jak podkreślają nasi rozmówcy, kluczową kwestią są „Wiadomości”, główny program informacyjny publicznego nadawcy. Zespołem ma pokierować Paweł Płuska, były reporter „Faktów” TVN. Do TVP przejdzie również część dziennikarzy Polsat News. Z naszych informacji wynika, że do TVP wrócą dziennikarze dobrze kojarzący się widzom, a stację zasilą reporterzy niekojarzeni jednoznacznie z żadną z politycznych stron. – Przekaz ma być zobiektywizowany, nie zidealizowany – mówi nasz informator.

NIK kieruje zawiadomienie do prokuratury przeciwko TVP

Także we wtorek dwa zawiadomienia do prokuratury przeciwko władzom TVP złożyła Najwyższa Izba Kontroli. To efekt kontroli przeprowadzonej niedawno w telewizji. Zdaniem Izby dochodziło w niej do dużych nieprawidłowości. Zawiadomienie NIK przeciwko władzom Telewizji Polskiej dotyczy niegospodarności i działania na szkodę jej majątku oraz narażenia TVP na straty finansowe. – Złożone zawiadomienia dotyczą m.in. rozliczania umów działalności Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (TAI). W wyniku czynności kontrolnych i zgromadzonych dowodów ustalono okoliczności wskazujące na możliwość nadużycia uprawnień oraz niedopełnienia ciążących na odpowiedzialnych osobach obowiązków, co – w ocenie Izby – stanowi podstawę do zawiadomienia organów ścigania – stwierdza NIK.

Zdaniem kontrolerów Izby „polityka kadrowo-płacowa i sfera zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami i współpracownikami dotknięte były licznymi i istotnymi, również z finansowego punktu widzenia, nieprawidłowościami. Zaistniały w nich okoliczności wskazujące na przypadki działania w sytuacjach konfliktu interesów i relacji mogących prowadzić do zjawisk korupcjogennych”.

Uchwała sejmowa bez mocy prawnej

We wtorek grupa posłów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050 złożyła w Sejmie projekt uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP. Wnioskodawcy wzywają Sejm i „wszystkie organy państwa” do niezwłocznej naprawy sytuacji w TVP.

W uzasadnieniu do projektu napisano, że „w okresie poprzednich dwóch kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej publiczna radiofonia i telewizja oraz Polska Agencja Prasowa całkowicie utraciły swoją misję i rolę określoną przez prawo oraz społeczną potrzebę dostępu do rzetelnej, bezstronnej informacji i taki stan ma miejsce do dzisiaj”.