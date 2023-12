Zbiórka pieniędzy na Grzegorza Brauna. Poseł Konfederacji otrzyma 200 tys. złotych

Przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska zapowiedziała, że jej formacja złoży wniosek o odwołanie z funkcji wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Mówiła, że Bosak nie poradził sobie z prowadzeniem obrad po incydencie z udziałem Brauna. Wniosek wpłynął do Sejmu, przedstawicielem wnioskodawców jest Tomasz Trela.

We wniosku czytamy, że Bosak dopuścił Brauna do głosu po tym, jak poseł Konfederacji zgasił świece chanukowe. "Wicemarszałek Bosak umożliwił posłowi Braunowi wygłoszenie antysemickiego wystąpienia, w którym nazwał uroczystość zapalenia świec chanukowych »rasistowskim, dzikim, plemiennym, talmudycznym kultem« oraz »satanistycznym triumfalizmem«, na który - według posła Brauna - »nie ma miejsca w gmachu Sejmu RP" - czytamy we wniosku Lewicy o odwołanie wicemarszałka Bosaka.

W środę rano Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła postępowanie w sprawie wydarzeń w Sejmie z udziałem posła Grzegorza Brauna. - Aktualnie trwają czynności procesowe, w trakcie których zabezpieczany jest materiał dowodowy - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna.