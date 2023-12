"The Guardian": Donald Tusk zakończy rządy nacjonalistów w Polsce

"Będzie to tryumfalny powrót dla 66-letniego Tuska, który był już premierem w latach 2007-2014, zanim porzucił krajową politykę i został przewodniczącym Rady Europejskiej. Będzie on musiał jednak mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Jego koalicja będzie szeroka i potencjalnie trudno sterowna" - pisze "The Guardian". Brytyjski dziennik dodaje, że sytuacja gospodarcza Polski nie jest łatwa, a przed końcem roku nowy rząd musi jeszcze przedstawić budżet.



"The Guardian" odnotowuje, że Tusk na piątkowej konferencji prasowej zapowiedział przyznanie 30-procentowych podwyżek nauczycielom oraz przywrócenie rządów prawa w Polsce.



"The Guardian": PiS pozostawia rządowi Donalda Tuska prawne pole minowe

"PiS pozostanie największą partią w parlamencie z 194 mandatami w 460-osobowej izbie niższej - i prawdopodobnie będzie głośną i trudną opozycją" - analizuje sytuację w Polsce "The Guardian". Dziennik pisze też, że Andrzej Duda, który ma prawo weta wobec decyzji parlamentu, "będzie prawdopodobnie hamulcowym ambitnej agendy legislacyjnej" co oznacza, że "nowy rząd może być zmuszonym czekać do wyborów prezydenckich przewidzianych na 2025 rok, by uzyskać poważne możliwości legislacyjne".



"Duda pokazał jasno, że nie planuje okazać przychylności nowemu rządowi, gdy podjął decyzję, by powierzyć, jako pierwszemu, misję tworzenia rządu Morawieckiemu, nawet mimo tego że wszystkie partie jasno zadeklarowały, że nie zamierzają współpracować z PiS i że nie ma możliwości stworzenia większości przez PiS" - pisze "The Guardian". Dziennik cytuje też Tuska, który zarzucił PiS-owi iż ten wykorzystał ostatnie kilka tygodni, by "siać spustoszenie i niszczyć państwo polskie".



"PiS pozostawił też nowemu rządowi prawne pole minowe w różnych, pozornie neutralnych instytucjach państwowych, które były obiektem pełzającego przejęcia przez zwolenników PiS - w tym w sądach i mediach państwowych" - pisze brytyjski dziennik.