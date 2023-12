Jacek Sasin: Żadna komisja śledcza nie będzie niebezpieczna dla PiS-u

W rozmowie z RMF FM Jacek Sasin, były wicepremier, powiedział, że jego partia chciała mieć w komisji pięciu przedstawicieli, ale zaakceptuje również cztery miejsca. - Komisja musi być zgodna z ustawą o komisji śledczej, bo tylko wtedy jest komisją śledczą i tylko wtedy można ją poważnie traktować - powiedział.

Zdaniem posła PiS, wokół tego tematu "narosło tak wiele nieprawd, że być może komisja będzie dobrym forum, żeby te nieprawdy obalić".

Jacek Sasin o tzw. wyborach kopertowych: Mamy do czynienia z pewną opowieścią, która ma niewiele wspólnego z rzeczywistością

- Była badana przez Najwyższą Izbę Kontroli, prezesa Banasia, którego chyba nikt nie podejrzewa o sympatię do mnie czy Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Banaś na siłę próbował postawić zarzuty, postawił te zarzuty, skierował to do prokuratury. Prokuratura dwukrotnie tę kwestię umorzyła. Niezawisły sąd, kierowany przez sędziego o sympatiach zupełnie innych niż do Prawa i Sprawiedliwości, potwierdził prawidłowość tego umorzenia. Prawnie sprawa jest zamknięta - mówił Sasin.

- Słyszałem wypowiedź pana Gramatyki, który sformułował tezę, że na pewno się jakiś paragraf znajdzie na Sasina. To są dobre, stalinowskie wzorce, kiedy mówiono: dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie - wskazywał były minister. - Jestem gotów do tego, żeby na każde pytanie odpowiedzieć. Nie mam nic do ukrycia - dodał.