W przygotowanej przez Koalicję Obywatelską ustawie o mrożeniu cen energii, nad którą pracowała potem kandydatka na minister środowiska i klimatu w rządzie Donalda Tuska, Paulina Hennig-Kloska, znalazły się przepisy dotyczące budowy farm wiatrowych w Polsce.



Kontrowersyjne przepisy o wiatrakach. Mateusz Morawiecki mówił o "aferze wiatrakowej"

Przepisy te wzbudziły kontrowersje - po pierwsze dlatego, że umieszczenie ich w ustawie dotyczącej mrożenia cen energii potraktowano jako legislacyjną "wrzutkę", niezgodną ze standardami procesu legislacyjnego.



Po drugie kontrowersje wzbudziła sama treść przepisów - skracały one dopuszczalną odległość od budynków mieszkalnych, w której mogą znajdować się wiatraki z 700 (obecnie) do nawet 300 metrów. Po drugie - zwracano uwagę, że przepisy upraszczają procedurę odrolnienia gruntów pod budowę wiatraków. Po trzecie - przepisy mówiące o uznaniu budowy wiatraków za cel publiczny niektórzy interpretowali jako stworzenie możliwości do wywłaszczeń w związku z budową farm wiatrowych.



Ostatecznie nowa większość wycofała przepisy dotyczące wiatraków z ustawy zamrażającej ceny prądu. Kwestia ta ma być uregulowana odrębną ustawą.