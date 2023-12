Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 653 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski dziękuje Ukraińcom, którzy "rozumieją wyzwania wynikające z wojny" i oszczędzają energię elektryczną.

Aegis Ashore Poland tokluczowy element inicjatywy administracji prezydenta Baracka Obamy z 2009 roku, mającej na celu obronę sił USA rozmieszczonych w Europie i sojuszników z NATO przed zagrożeniem ze strony irańskich rakiet balistycznych.



Kontradmirał Marynarki Wojennej Douglas Williams, pełniący obowiązki dyrektora Agencji Obrony Przeciwrakietowej (MDA), szczegółowo opisał harmonogram projektu Aegis Ashore w Polsce w pisemnym zeznaniu przed przesłuchaniem przed Komisją Sił Zbrojnych Kongresu.

„Aegis Ashore Poland, zlokalizowana w Redzikowie, została dodana do Bazy Zdolności Operacyjnej we wrześniu 2023 r. wraz z unowocześnieniami w stosunku do pierwotnego projektu i najnowocześniejszym Zintegrowanym Elektronicznym Systemem Bezpieczeństwa” – dodał pełniący obowiązki szefa MDA.