Rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Ostateczne odliczanie

Najbliższe dni przyniosą zmianę władzy w Polsce. Zacznie się jednak od wystąpienia w Sejmie premiera Mateusza Morawieckiego. W poniedziałek przed południem wygłosi swoje exposé, a później nastąpi głosowanie nad wotum zaufania. Nikt nie ma wątpliwości, co do jego wyniku. Ale większość naszych rozmówców z Klubu PiS jest przekonanych, że decyzja, by przedłużyć rządy o kilka tygodni – poprzez pierwszy krok konstytucyjny – przyniosła owoce.

Reklama

Swój plan na najbliższe dni szykuje też KO. W piątek ma dojść do „spotkania roboczego" z udziałem Donalda Tuska i kandydatów na przyszłych ministrów. Nie jest jeszcze przesądzone – zgodnie z naszymi informacjami – czy spotkanie będzie publiczne.

Politycy nowej większości w mediach społecznościowych codziennie publikują informacje, że pozostało już tylko kilka dni do końca władzy PiS. Odliczanie trwa.

Cele exposé Mateusza Morawieckiego

Poniedziałkowe exposé premiera Morawieckiego ma potrwać około godziny. Nie będzie oczywiście kompleksowym programem na nową kadencję. Nasi rozmówcy z Klubu PiS, znający szczegóły, twierdzą, że premier ma przede wszystkim zaprezentować swego rodzaju alternatywną wizję na kolejną kadencję, w której szczególnie uwzględniony będzie naród i społeczeństwo jako podmiot polityki. – Pokażemy, jak mogłaby wyglądać Polska w trzeciej kadencji PiS. To będzie zestaw różnic z pomysłami Donalda Tuska i nowej sejmowej większości – zapowiada nasz rozmówca z klubu partii Jarosława Kaczyńskiego.