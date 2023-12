Sposób komunikowania się byłego już ministra edukacji i nauki nie był wyjątkiem, był normą. Prawie wszyscy członkowie poprzedniego gabinetu, od samego premiera, przez wicepremiera Glińskiego, po najmniej znaczących ministrów sportu czy cyfryzacji, okazywali lekceważenie dla inaczej myślących i świadomie zadawali im symboliczny ból. Gdyby swoje „reformy” wprowadzali bez zbędnej ostentacji, mogliby pójść w nich nawet dalej bez tak dużego oporu społecznego. Na własne nieszczęście nie mogli się opanować i urządzali publiczne seanse nienawiści wobec obywateli popierających opozycję, w czym oczywiście przodował sam Jarosław Kaczyński. Zapłacili za to 15 października.

Zła wiadomość dla PSL

Dlatego właśnie twierdzę, że styl jest ważniejszy niż rzeczywistość, forma istotniejsza od treści. A jeśli tak, to ważnym przesłaniem dla nowej większości jest to, by więcej robiła, a mniej gadała. Demokratyczna opozycja, która już za kilka dni stanie się demokratyczną koalicją, więcej zrealizuje ze swego programu i zapewni sobie dłuższe rządy, jeśli nie będzie werbalnie upokarzać swych przeciwników (a konkretnie ich elektoratu), powstrzyma się od buńczucznych wypowiedzi i butnych gestów, nie zawstydzi wyborców ostentacyjnym zawłaszczaniem państwowej spiżarni.

Złą informacją dla PiS jest to, że chyba wiedzą o tym Donald Tusk, Szymon Hołownia czy Władysław Kosiniak-Kamysz (co do polityków Lewicy nie mam takiej pewności). Ich styl przypomina właśnie to, co w polityce przynosi długotrwałe korzyści. Liderzy PO, Polska 2050 i PSL preferują bowiem miękkie werbalne podejście do przeciwników i praktykowali już w przeszłości „politykę miłości”, co utrudnia walkę z nimi.

Wulgarna przemoc

Owa miłosna strategia wcale nie musi pokrywać się z rzeczywistością i może de facto ukrywać twardą i bezwzględną walkę z przeciwnikami – zwłaszcza szef KO jest z tego znany. Ale właśnie o to chodzi – o twarde podejście do problemów sprokurowanych przez PiS oraz do polityków PiS, a miękkie do wyborców tej partii. Czyli o styl, a nie o rzeczywistość, o formę, nie o treść. Bo polityką miłości można także zadusić. I taki styl walki przynosi o wiele lepsze efekty niż brutalna i wulgarna przemoc. Reguła ta sprawdza się czasami na wschodnioazjatyckich ringach, gdzie konfrontują się ze sobą zawodnicy kung-fu i karate. Działa także w europejskiej i światowej polityce.

