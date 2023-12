- Temat Stalina to piaskownica w której bawią się komuniści. To dozwolony przez Kreml rodzaj pracy z ich tradycyjnym elektoratem – wyjaśnia w rozmowie z niezależnym portalem Meduza jeden z urzędników z Kremla. Właśnie dlatego, że to „pole zabaw” komunistów, administracja prezydenta Putina nie chce zgodzić się na zmianę nazwy.

Idea pochodząca z ludu

Jednak gubernator Andriej Boczarow uparł się. Służył w armii, walczył w Czeczenii i dostał nawet za to najwyższy rosyjski order Bohatera Rosji. Teraz uważa, że ponownie nazwanie miasta Stalingradem to jego patriotyczny obowiązek. Choć nie tylko.

Czytaj więcej Społeczeństwo Putin pozostanie bez brandy Stalina Ulubiony trunek sowieckich dygnitarzy może zniknąć z półek sklepów w Moskwie. Erywańska Fabryka Koniaków rozważa wstrzymanie eksportu do Rosji.

- Gubernator wie, że prezydentowi podobają się idee pochodzące z ludu, albo przynajmniej takie, które wydaje się, że stamtąd pochodzą – tłumaczą jego urzędnicy.

- Prowadziliśmy niezależną, obiektywną socjologię (chodzi prawdopodobnie o badania opinii publicznej-red.). Ludzi „za” robiło się coraz więcej i więcej – zapewniał szef miejscowej rady obwodowej Aleksandr Błoszkin, dezawuując badania normalnych socjologów z których wynika, że większość jest przeciw.

- Ci, co są przeciw to oni są. Ale my z nimi popracujemy – obiecał na spotkaniu z weteranami wojskowymi. Błoszkin jest szefem miejscowego związku weteranów choć nigdy nie służył w armii.