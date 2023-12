Sondaż: KO i PiS tracą. Zyskuje Polska 2050 Szymona Hołowni

A czy kiedy Donald Tusk zostanie premierem, KO przejmie pałeczkę? – To zależy od dalszych działań obu partii. Widzimy, że lider PL2050 buduje kapitał zaufania społecznego, ale niekoniecznie prezydencki. Na razie przegrywa z Rafałem Trzaskowskim. Niewątpliwie jest to jednak jego czas, który dali mu (mimowolnie) Andrzej Duda i PiS. Bo gdyby premier z opozycji pojawił się już w pierwszym kroku, to przestrzeni dla Hołowni by nie było – uważa Marcin Duma.

Partie dawnej opozycji wciąż w większości

W sondażu także lekki wzrost poparcia odnotowuje Nowa Lewica. W grudniu chce na nią głosować 9,3 proc. respondentów, w listopadzie było to 9,1, a w wyborach NL uzyskała 8,6 proc. głosów. Podniosło się także poparcie dla Konfederacji – z 7,16 proc. głosów w wyborach do 9 proc. w najnowszym badaniu.

Sondaż wyraźnie wskazuje, że nie zmieniło się od 15 października generalne nastawienie wyborców. Przy dość wysokiej deklarowanej frekwencji (65,7 proc.) to partie dawnej opozycji dysponują mandatem do stworzenia większości i nowego rządu.

Wciąż jednak nie chce przyjąć tego do wiadomości premier Mateusz Morawiecki, który zadeklarował w poniedziałek, że jego wiara w uzyskanie wotum zaufania w Sejmie wzrosła w ciągu ostatnich kilku dni i obecnie „jest na poziomie 20–30 proc., ale cały czas jest”.