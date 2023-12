Co do krótkoterminowej perspektywy, to obecnie słyszymy raczej, że ministerstwo zostanie silnie wzmocnione personalnie na poziomie zaplecza i wiceministrów.

Prace nad ustawą, która zmienia zasady dotyczące wiatraków oraz mrozi ceny energii, będą trwały w najbliższych dniach. Zgodnie z zapowiedziami polityków PSL, Polski 2050, Lewicy i PO wszystkie wątpliwości w ich toku zostaną rozwiane. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz już w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że nie ma mowy o tym, że odległość wiatraków od domów będzie mniejsza niż 500 m. – Nie ma żadnej afery – deklarował polityk PSL w odniesieniu do projektu, który zgłosiła Trzecia Droga i Polska 2050 w Sejmie.

Do sprawy odnieśli się też inni liderzy nowej koalicji. – Osobiście dopilnujemy, by żadne zdanie w tym projekcie nie budziło najmniejszej wątpliwości czy emocji – powiedział w ubiegły piątek przewodniczący PO Donald Tusk. A co na to Szymon Hołownia? – Ludzie z różnych stron będą mogli się wypowiedzieć, wskazać na rzeczy, które budzą ich niepokój – zapewnił marszałek Sejmu i lider Polski 2050 na wspólnej konferencji z Donaldem Tuskiem dotyczącej kalendarza procesu zmiany władzy.

Jak przyszły rząd chce utrudnić prezydenckie wetowanie ustaw

Jak przekonują nasi rozmówcy, projekt został zgłoszony jako poselski ze względu na to, że nowy rząd jeszcze nie powstał, a przy tym rozwiązanie dotyczące zamrożenia cen energii musi szybko wejść w życie. Nikt z nowej koalicji nie kryje się też z tym, że liberalizacja regulacji wiatrowych została dołączona do ustawy o cenach energii m.in. po to, by utrudnić prezydentowi Andrzejowi Dudzie jej zawetowanie.

Z naszych rozmów można zresztą wywnioskować, że w przyszłości nowa koalicja będzie również stosować podobne manewry, aby stawiać prezydenta Andrzeja Dudę w trudnej sytuacji i utrudnić mu wetowanie ustaw.