Hołownia, Duda i pokoleniowa gra o nową politykę

W polityce decydujące mogą być kwestie pokoleniowe

Ale tak wcale być nie musi. Dudę i Szymona Hołownię dzieli teoretycznie wszystko, ale łączy jedna być może fundamentalna sprawa. To kwestia pokoleniowa. I jeden i drugi w praktyce na nią gra. Wiele lat temu Jarosław Kaczyński ironicznie określił spór prezydenta Andrzeja Dudy z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą mianem "sporu czterdziestolatków". Pokoleniowo jednak Dudzie i Hołowni bliżej jest do siebie niż prezydentowi do Jarosława Kaczyńskiego, a Hołowni - do Donalda Tuska. To sprawia, że chociaż kohabitacja na pewno będzie niełatwa, to może być w niektórych punktach zaskakująca. Również Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi dużo bliżej pokoleniowo do prezydenta niż do Donalda Tuska. To sprawia, że pojawi się okazja do uprawiania przez nich wszystkich nowej polityki w kontrze do totalnej polaryzacji wynikającej ze sporu PO-PiS i ze sporu personalnego Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście to Tusk - przynajmniej w pierwszej części kadencji - będzie sprawował urząd premiera. Ale to nie oznacza i nie przesądza jeszcze niczego. Nowy układ sił dopiero się tworzy.

Czytaj więcej Polityka Nowy Sejm. "Hołownia ma talent. Kaczyński liderem totalnej opozycji" "Szymon Hołownia zdał pierwszy egzamin w roli marszałka Sejmu. Mimo, że przeciwko niemu stanęli Zbigniew Ziobro, Przemysław Czarnek i - oczywiście - Jarosław Kaczyński. Ale Prawo i Sprawiedliwość nie odpuści, pokaże jak wygląda prawdziwa, totalna opozycja" - mówi Jacek Nizinkiewicz w rozmowie z Cezarym Szymankiem w podcaście "Rzecz W Tym".

Szymon Hołownia zaskoczył wielu w pierwszym tygodniu jako marszałek Sejmu. I to zaskoczył pozytywnie, znacznie przekraczając oczekiwania. Teraz pytanie jak będzie kształtować się kohabitacja prezydenta z nową koalicją. Spotkanie Duda-Hołownia może zwiastować, że i tu możliwe są zaskoczenia, nawet jeśli nie przyniesie bezpośrednio od razu przełomowych rezultatów. Hołownia chce wykorzystać czas i impet, który buduje teraz na przyszłość. W końcu, nie można dwa raz zrobić pierwszego wrażenia. A to pierwsze w wykonaniu marszałka Sejmu na pewno jest dobre. Ważne też, jakie kroki podejmie w kolejnych dniach jako marszałek, jeśli chodzi o reformę i modernizację Sejmu. Ale już widać teraz, że nowy marszałek ma swój plan.