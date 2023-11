Marek Suski odniósł się także między innymi do tego, że ustawa o sejmowej komisji śledczej stanowi m.in., iż jej skład musi reprezentować wszystkie kluby poselskie – stosownie do ich liczebności. - Zgłosimy swoich przedstawicieli, jeśli ustawa o komisji śledczej będzie szanowana - powiedział poseł PiS. - Powinni się w niej znaleźć przedstawiciele wszystkich klubów, powinny być zachowane proporcje w stosunku do liczby posłów. Wychodzi na to, że powinniśmy mieć czterech przedstawicieli. Będziemy się domagać proporcjonalności - zaznaczył w Polskim Radiu 24 Marek Suski.

Ponad 70 mln złotych na wybory kopertowe

„Wybory kopertowe” dotyczą decyzji ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego z 16 kwietnia 2020 r. wydanej Poczcie Polskiej S.A. (podległej Jackowi Sasinowi, szefowi Ministerstwa Aktywów Państwowych) „podjęcie i realizację niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r., w trybie korespondencyjnym (...)”. Polecenie w decyzji uzasadniono „koniecznością ochrony zdrowia i życia osób biorących udział w wyborach” – był to czas pandemii. Morawiecki wydał również drugą decyzję – PWPW na wydrukowanie kart wyborczych. Tyle tylko, że to Państwowa Komisja Wyborcza – zgodnie z kodeksem wyborczym – jest odpowiedzialna za przeprowadzenie wyborów. Jak ustaliła NIK, Morawiecki wydał decyzje, mimo iż dysponował negatywnymi opiniami departamentu prawnego KPRM i Prokuratorii Generalnej – ostrzegały one o braku podstaw prawnych i konsekwencjach, w tym Trybunale Stanu.

Wybory kopertowe nie odbyły się, ale pociągnęły za sobą kolosalne koszty – ponad 76,5 mln zł.