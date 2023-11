Portal Politico, poza wskazaniem "Najbardziej wpływowej osoby w Europie", wyłonił również zwycięzców trzech innych kategorii: "The Doers" (Człowiek czynu) - zwyciężyła premiera Włoch Giorgia Meloni, "The Dreamers" (Marzyciele) - wygrał prezydent Wołodymyr Zełenski i "The Disrupters" (Zakłócacze) - wskazano na szefową banku centralnego Rosji Elwirę Nabiulinę.

Argumentując wybór Donalda Tuska, redakcja Politico wskazał, że w Polsce od dwóch dekad dwóch mężczyzn toczy bitwę o dusze obywateli.

"W niebieskim narożniku, walczący o demokratyczną, nowoczesną, europejską wizję przyszłości: Donald Tusk, były premier, który pełnił funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, zanim powrócił jako lider centrowej opozycji. W czerwonym narożniku, walcząc o tradycjonalistów, katolickich konserwatystów, nacjonalistów: Jarosław Kaczyński, lider partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS)" - czytamy.

"Każdy z nich miał szansę ukształtować Polskę na swój sposób, tylko po to, by drugi cofnął wskazówki zegara. Teraz, po ośmiu latach rządów Kaczyńskiego, kraj stoi u progu nowej ery Tuska, a wiatr zmian wieje ponownie" - oceniono.

Politico uważa, że wynik opozycji, która po wyborach będzie rządzić jako koalicja, "pokazał, że nawet w wadliwym systemie możliwe jest pokonanie populistów".