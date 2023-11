Jan Grabiec: Rząd Morawieckiego to nie rząd, tylko trupa kabaretowa

Jan Grabiec: Skład rządu Tuska? Jesteśmy gotowi

Rzecznik Platformy Obywatelskiej stwierdził podczas rozmowy, że gotowy jest już skład przyszłego rządu Donalda Tuska, by można było powołać go w Sejmie w pierwszym możliwym terminie. - Jeśli Mateusz Morawiecki wystąpiłby dziś czy jutro o wotum zaufania do Sejmu, to tego samego dnia czy następnego mógłby powstać nowy rząd. My jesteśmy przygotowani - powiedział Grabiec.

Polityk nie potwierdził doniesień, z których wynika, że ma objąć stanowisko szefa KPRM. - To, czy będę pełnił jakąś funkcję państwową, zależy od premiera Donalda Tuska - powiedział. - Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy do dyspozycji szefa w Koalicji Obywatelskiej i to on zdecyduje kogo przedstawi Sejmowi jako ministra tego, czy innego resortu - dodał. Jak podkreślił, chciałby uczestniczyć w zmianie, która będzie dokonywała się w Polsce, ale drugorzędne jest to, w jakiej ewentualnie roli.

Grabiec: Afer PiS, które są kandydatkami do komisji śledczej, jest wiele

We wtorek Sejm ma rozpocząć prace nad powołaniem trzech komisji śledczych do zbadania afery wizowej, tzw. wyborów kopertowych oraz przypadków inwigilacji oprogramowaniem Pegasus. Polityka zapytano, kto może trafić do komisji. Jak powiedział polityk, Dariusz Joński, Michał Szczerba i Krzysztof Brejza są posłami doświadczonymi w pracy śledczej. - Krzysztof Brejza uruchomił te wszystkie najważniejsze afery, które już w pierwszej kadencji uderzały w rząd, chociażby aferę dotyczącą wypłat nielegalnych nagród. Stąd nie przypadkiem stał się osobą inwigilowaną bezprawnie przez system Pegasus - powiedział Grabiec.

Polityk pytany był także o propozycje Konfederacji, by utworzyć kolejne trzy komisje śledcze, które miałby zająć się tzw. aferą zbożową, a także polityką energetyczną i decyzjami rządu podczas pandemii Covid-19. Zdaniem rzecznika PO, wyjaśnienia wymaga też tzw. afera respiratorowa oraz inne chybione zakupy związane z pandemią. - Dochodziło wtedy do ogromnego marnotrawstwa i chyba jednak działania w złej wierze. Tu nie chodzi tylko o ludzi niekompetentnych i nieodpowiedzialnych na stanowiskach, ale również o próbę wykorzystania pandemii do tego, żeby wyciągnąć fundusze publiczne. Myślę, że to się nadaje na komisję śledczą - powiedział Grabiec. - Afer PiS, które są kandydatkami do komisji śledczej, jest wiele. Myślę, że kiedy ruszą te pierwsze trzy komisje, kiedy pojawią się pierwsze ich efekty, będą zapadały decyzje dotyczące dalszych komisji. Wtedy zdecydujemy które to będą, ale na pewno każda afera musi zostać wyjaśniona, czy przez komisję śledczą, czy przez niezależną prokuraturę - podkreślił w rozmowie z RMF FM Jan Grabiec.