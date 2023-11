Włodzimierz Czarzasty: Po co się spieszyć?

A co z koncepcją, by obecna większość w Sejmie zgłosiła wniosek o konstruktywne wotum zaufania wobec rządu Morawieckiego, by skrócić jego funkcjonowanie?

- Istnieje koncepcja, by wobec tego rządu zastosować konstruktywne wotum nieufności. Ale cała demokratyczna strona, słusznie śmiała się z tego, że prezydent ułaskawił człowieka, który nie został skazany. W tym momencie ten rząd powinien uzyskać wotum zaufania. Gdy je uzyska, można go odwoływać - wyjaśnił.



- Po co się spieszyć? My zamknęliśmy sprawę rządu. Po co naciskać? Co to zmieni? - pytał.



- Dwa tygodnie szybko miną. Trzeba robić pracę w Sejmie, trzeba się przygotowywać. Ja bym tutaj nie robił takiej atmosfery utraconego czasu. Myślę, że PiS się ośmiesza. Badania ostatnie, które mówią o wiarygodności Andrzeja Dudy pokazują, że tę wiarygodność traci (chodzi o sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" - red.). Czy ja mam się martwić tym, że PiS traci wiarygodność? - kontynuował.



Czarzasty mówił też, że jego zdaniem PiS opóźnia powołanie rządu nowej większości licząc na spory między koalicjantami. - Ale zobaczcie państwo - nic złego się nie dzieje - podkreślił.