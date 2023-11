Putin nie jest nieśmiertelny. Ale kto go zastąpi?

Liczba ludzi, którzy uczestniczą w ruchu partyzanckim, znacząco wzrosła. Mnóstwo Rosjan chce zapisać się do Legionu „Wolność Rosji”, ale nie wszystkich przyjmują. Wielu zostaje w Rosji, by działać tam. Chodzi o tysiące ludzi. Jest mnóstwo akcji partyzanckich, nie o wszystkich wiedzą media.

Jest pan jedynym opozycjonistą w Rosji uznanym przez władze za „terrorystę”. Oskarżają pana nawet o sprowokowanie antysemickich zamieszek na lotnisku w Dagestanie.

Słyszałeś o Morzu Martwym? Zabił je Ilja Ponomariow. To żart, który krąży w Rosji. Żaden człowiek nie jest w stanie zorganizować tego, co się dzieje w Rosji. Co najwyżej w jednej piątej różnych wydarzeń bierzemy udział, a może i mniej. Nie wszystko popieramy, są rzeczy, których nie popieram. Z zamieszkami w Dagestanie nie miałem nic wspólnego.

Na razie nie widać, by Zachód jakoś aktywnie popierał opozycję rosyjską, tak jak np. popiera opozycję Łukaszenki.

Dzisiaj wszyscy zajmują stanowisko „zainteresowanych obserwatorów”. Putin nie jest nieśmiertelny, prędzej czy później ktoś go zastąpi. Ale najważniejsze jest to, kiedy to się stanie i kto będzie architektem tych zmian.