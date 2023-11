Nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Znamy nazwiska ministrów

W poniedziałek o godz. 16:30 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się zaprzysiężenie nowego rządu Mateusza Morawieckiego.

W niedzielę w rozmowie z Polsat News europoseł PiS Adam Bielan wyjawił, że nowy gabinet "to będzie rząd składający się głównie z ekspertów". - Tam nie będzie pierwszoplanowych polityków - dodał. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z PAP powiedział, iż to, by w rządzie "nie było zbyt wielu polityków" to jego pomysł.

Nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Nazwiska ministrów

Kto wejdzie w skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego? Powołując się na rzecznika rządu Piotra Müllera, PAP podał listę nazwisk ministrów.