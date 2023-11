- Miałem swobodę, bo o tę swobodę zabiegałem - zastrzegł. - Różne osoby mogły to w różny sposób odczuć - ocenił.



Podwyżki dla nauczycieli? "Umowa koalicyjna nie jest czymś oderwanym od rzeczywistości"

Następnie posła spytano o podwyżki dla nauczycieli i o to, że w umowie koalicyjnej nie zapisano poziomu podwyżek dla nauczycieli (KO w kampanii wyborczej zapowiadała, że będą to podwyżki o 30 proc.)



- Umowa koalicyjna nie jest czymś oderwanym od rzeczywistości. Jest ona jednak poprzedzona wieloma rozmowami. To też nie jest tak, że będziemy w stanie, być może od razu wprowadzić to 30 proc., bo musimy też popatrzeć na budżet państwa - odpowiedział.



- A może od razu 30 proc. - zaznaczył. - Z tego co było mówione na komisji edukacji jest bardzo duża chęć wszystkich stron, żeby to było 30 proc. Ale moim zdaniem w umowie koalicyjnej nie możemy zapisać 30 proc., to taki bezpiecznik: może to będzie 30 proc., a może mniej - dodał.