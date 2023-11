In vitro z budżetu państwa - debata w Sejmie. "Prawo do szczęścia", "przedsionek piekieł"

Agnieszka Pomaska: Przywracamy prawo do szczęścia

Uzasadnienie projektu o finansowaniu in vitro przedstawiła posłanka KO Agnieszka Pomaska. - To wielki dzień, to wyjątkowo ważny dzień. Kiedy zbieraliśmy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy "Tak dla in vitro" obiecywaliśmy, że prędzej czy później ta ustawa wejdzie w życie. I dzisiaj to robimy. Robimy to w pierwszym możliwym dniu, w pierwszym możliwym momencie - powiedziała.

- Przyszliśmy do nowego Sejmu po to, żeby w ekspresowym tempie realizować tylko dobre projekty. Nie tak, jak miało to miejsce przez ostatnich osiem lat. Nie tak jak wtedy, kiedy na tej sali, w ekspresowym tempie rękami dzisiejszego członka tzw. Trybunału Konstytucyjnego, pana Piotrowicza, rozmontowywano system sądownictwa w Polsce, rozmontowywano praworządność i niezależne sądownictwo w Polsce. My w takim tempie przywracamy dziś Polkom i Polakom prawo do szczęścia, jakim jest dziecko - mówiła Pomaska.

- Przywrócenie finansowania in vitro z budżetu państwa to pierwsza decyzja demokratycznej większości. Pierwszą decyzją PiS w 2001 (2015 - red.) roku była likwidacja tego programu. Przypomnę, że 2 grudnia 2015 roku ówczesna rzeczniczka rządu, Elżbieta Witek, tłumaczyła, że przecież nie zabieramy in vitro, ale nie stać nas na finansowanie tego programu z budżetu państwa - kontynuowała.

Pomaska mówiła, że w ciągu ostatnich ośmiu lat rządzący wydali "70 milionów złotych na wybory, które się nie odbyły" oraz "170 milionów złotych na program »willa plus« pana (ministra edukacji i nauki Przemysława - red.) Czarnka".

Posłanka PO dziękowała byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi, byłemu ministrowi zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi oraz byłej premier Ewie Kopacz za przygotowanie pilotażowego programu dofinansowania in vitro przed dekadą.