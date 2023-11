Poseł PiS: Będą próby zamachu na instytucje państwa. Będziemy się sprzeciwiać

Poseł Prawa i Sprawiedliwości zapytany został także, czy podoba mu się to, co działo się i dzieje w TVP. - Ja nie mam wpływu i nie czuję się kompetentny, żeby oceniać to, co się dzieje w TVP. Są wydawcy, jest Rada Mediów Narodowych, jest zarząd TVP - powiedział. - Oni na bieżąco tym się zajmują. Mnie zależy na tym, żeby na rynku medialnym był pluralizm. Platforma Obywatelska chce dokonać zamachu na media publiczne, tak żeby we wszystkich głównych tych stacjach telewizyjnych narracja, przekaz był jednolity - dodał.