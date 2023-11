Przemysław Czarnek: W 2019 roku mogliśmy przegłosować sześciu wicemarszałków z PiS

Polityk PiS był również pytany o decyzję Sejmu o niewybraniu na wicemarszałka Elżbiety Witek. - My nie mamy innej kandydatury, dlatego że jest skrajnie niedemokratycznym działaniem, sprzecznym z obyczajami demokratycznymi to, co zrobiła dzisiaj ukształtowana większość sejmowa - przekonywał.

- Przypomnę, że cztery lata temu, kiedy dysponowaliśmy bezwzględną większością i mogliśmy na przykład przegłosować sześciu wicemarszałków z naszego klubu i nie dać ani jednego, to myśmy nie tylko nie zdobyli się na to, że mieli większość absolutną w tym prezydium, tylko podzieliliśmy prezydium na pół (...). Nikt z nas nie stawiał warunków, że macie tutaj w Lewicy miejsce, ale nie może to być (Włodzimierz) Czarzasty. Macie tutaj miejsce w Platformie, ale nie może to być pani (Małgorzata) Kidawa-Błońska. Macie tutaj miejsce w PSL-u, ale nie może to być pan (Piotr) Zgorzelski. Nie. Stwierdziliśmy, że obyczaj demokratyczny nakazuje, ażeby to kluby same wskazały kandydatów, których chcą posłać do prezydium. Dzisiaj to, co robi pan Szymon Hołownia jako marszałek i to, co robią kluby, które stworzyły większość sejmową, jest skrajnie niedemokratycznym działaniem - ocenił.



Minister edukacji: Totalitarna opozycja przerodziła się w totalitarną większość

- Totalitarna opozycja - sama nazywa się totalną, ja ją nazywam totalitarną - przerodziła się w totalitarną większość, co z demokracją nie ma nic wspólnego. Dlatego my mówimy: Mamy naszego kandydata na wicemarszałka, jest nim pani Elżbieta Witek i żądamy wyboru tego wicemarszałka w skład prezydium sejmu - zadeklarował szef resortu edukacji.



Przemysław Czarnek został też zapytany o to, co będzie trudniejsze - zwycięstwo reprezentacji Polski z Czechami w eliminacjach mistrzostw Europy, czy zebranie większości potrzebnej do udzielenia wotum zaufania dla nowego rządu Mateusza Morawieckiego. - Jedno i drugie nie będzie łatwe - może tak wybrnę z tego - odpowiedział.