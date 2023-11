Pakt samorządowy. Nowa koalicja rządowa może wspólnie wystartować w wyborach

Niemal natychmiast po zakończeniu wyborów do Sejmu ruszyły pierwsze przymiarki dotyczące wyborów samorządowych, które odbędą się wiosną 2024 roku. W trakcie wspólnej konferencji prasowej samorządowców z ruchu Tak! Dla Polski – którego lider Jacek Karnowski dostał się do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej – padła nawet nazwa nowej potencjalnej inicjatywy. To pakt samorządowy, na wzór paktu senackiego.

Reklama

– To sposób na pokonanie PiS w wyborach do sejmików województw oraz większych miastach. Zapraszamy do współpracy wszystkie partie demokratyczne i apelujemy o powtórzenie sukcesu, jakim zakończyły się tegoroczne wybory parlamentarne – mówił o nowym pomyśle politycznym senator Zbigniew Frankiewicz, który był też jednym z architektów porozumienia paktu senackiego w tej i poprzedniej kampanii.

Wspólna lista na wybory samorządowe?

Z naszych rozmów wynika, że inicjatywa paktu samorządowego jest dopiero na bardzo wysokim poziomie ogólności, a kampania samorządowa w praktyce ruszy na początku 2024 roku, już po tym gdy uformuje się rząd, którego zapleczem jest nowa koalicja rządząca.

Nasi rozmówcy przyznają jednak, że prawdopodobnie pakt samorządowy obejmowałby konsolidację sił tworzących nową koalicję rządzącą we wspólną listę, jeśli chodzi o sejmiki. Ta potencjalna lista obejmowałaby zarówno środowiska samorządowe, jak i partie polityczne.