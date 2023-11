PiS nie odpuszcza. Buduje nowy gabinet i liczy na kłótnie w koalicji

Jaką partią w opozycji będzie PiS? Chociaż szczegóły planu są dopiero w fazie opracowywania, to z naszych rozmów wynika, że partia Jarosława Kaczyńskiego chce przede wszystkim wykorzystać przeciwko opozycji jej zapowiedzi o nowym otwarciu. – Chodzi o deklaracje dotyczące likwidacji sejmowej zamrażarki i zmiany formuły pytań do rządu, co zapowiedział marszałek Szymon Hołownia – mówi jeden z naszych informatorów.

PiS szykuje też nowy gabinet. Jego skład – co zapowiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller – będzie różnił się od obecnego.

Gra na różnicach

Z naszych ustaleń wynika, że nie ma jednego klucza w doborze kandydatów do nowego rządu, który ma być zaprezentowany około 28 listopada. Ale gabinet ma być też zaczątkiem zespołu, który będzie rozliczał i recenzował rząd tworzony przez sejmową większość. Zespołem pokieruje Mateusz Morawiecki.

Stworzenie przez Morawieckiego gabinetu i wykonanie pierwszego kroku konstytucyjnego ma być dla PiS elementem budowy mitu założycielskiego na czas pozostawania w opozycji. Zdaniem naszych rozmówców jest również jeszcze jeden cel. – Chcemy dać szansę opozycji, by się zaczęła kłócić – mówi ironicznie jeden z ważnych polityków PiS.