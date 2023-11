To o tyle istotne, że np. Lewica w poniedziałek ma zgłosić dwa projekty dotyczące aborcji – liberalizację zasad dostępu do przerywania ciąży i jej dekryminalizację. Likwidacja zamrażarki oznacza, że prędzej czy później te ustawy trafią pod głosowanie.

Co jeszcze zmieni się w Sejmie? Z naszych rozmów wynika, że reformy mają dotyczyć m.in. kwestii wniosków formalnych, poszerzenia systemu OSR (oceny skutków regulacji) czy wysłuchań publicznych. To tylko niektóre z zapowiedzi krążących w sejmowych kuluarach. Inne dotyczą m.in. swobody dla mediów.

Kształtuje się też sejmowe zaplecze nowych władz. Jak podała w ubiegłym tygodniu Wirtualna Polska, szefem Kancelarii Sejmu ma być Jacek Cichocki, bliski współpracownik Szymona Hołowni, wcześniej m.in. szef KPRM i minister spraw wewnętrznych w trakcie kadencji PO-PSL.

Jak eksperci oceniają zmiany, które mają zajść w Sejmie?

Co na te postulaty eksperci? – Zarys zmian w procesie legislacyjnym jest na pierwszy rzut oka zbieżny z naszymi postulatami i oczekiwaniami strony społecznej – mówi nam Piotr Wołejko, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich. – Ważne jest to, by strona społeczna miała lepszy dostęp do sejmowych komisji. Ważne jest też to, aby w Sejmie odbywało się więcej wysłuchań publicznych, by wzmocnić wymianę opinii w parlamencie. Kluczowe jest również to, by skończyło się nadużywanie projektów poselskich jako protezy rządowego procesu legislacyjnego. To kilka podstaw. Zobaczymy, co realnie przedstawią koalicjanci w nowej kadencji – mówi nam Wołejko, który zaznacza też, że Federacja Przedsiębiorców Polskich przedstawiła już projekt zmian w regulaminie Sejmu.