Michał Kolanko: Czas na odnowę Sejmu. Koniec z sejmową zamrażarką, znikną barierki przed budynkiem?

Sejm: Zmiany już w pierwszym tygodniu?

Z nieoficjalnych informacji wynika, że już pierwszy tydzień ma przynieść zmiany. Barierki przed parlamentem mają zniknąć, tak samo jak sejmowa zamrażarka. Koniec – tak przynajmniej wynika z deklaracji – z blokowaniem projektów ustaw na lata. Konsultacje społeczne mają być realne, a wnioski formalne mają przestać być tylko poselskimi oświadczeniami bez nadziei na wysłuchanie. To zaledwie element pakietu szerszych zmian. Sejm – jak słychać w kuluarach – ma być bardziej obywatelski. Takie są założenia. Rzeczywistość je zweryfikuje. Ale podobnie jak w wielu innych sferach obecna opozycja – już wkrótce większość rządząca – stoi przed wielką pokusą odwetu, by traktować polityków PiS w parlamencie tak, jak przez osiem ostatnich lat traktowana była opozycja. Wtedy naprawa Sejmu czy zmiana rządu okażą się jednak tylko odwróceniem wektorów i kierunków, a nie realną sanacją. Tymczasem wyzwań stojących przed Polską, jak mieszkalnictwo, energetyka, obronność, demografia, prawa kobiet, jest tak wiele, że stosowanie tych samych metod, tylko odwrotnie – nie ma sensu.

Dotyczy to również traktowania PiS czy Konfederacji. Partię Kaczyńskiego poparło ponad 7,5 mln wyborców, Konfederację 1,5 mln.

Prawdziwa zmiana w Sejmie sprawi, że przestanie on być tylko zdalnie sterowaną maszyną do głosowania. Ale to oznacza również oddanie nowej opozycji części tej sterowności. Czy demokraci są na to gotowi?