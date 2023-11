Euromandat uczyni wolnym Włodzimierza Karpińskiego

Siedzący w areszcie od ośmiu miesięcy były minister skarbu rządów PO-PSL obejmie mandat europosła, bo chce wyjść na wolność - przyznają jego synowie w liście otwartym. Decyzja kiedy to nastąpi leży w rękach Marszałek Sejmu Elżbiety Witek (PiS). Prokuratura, która domaga się przedłużenia aresztu, będzie musiała wypuścić go na wolność bo wraz z mandatem Karpiński otrzyma immunitet.

Czwarty na liście do Europarlamentu

Włodzimierz Karpiński ma objąć mandat po Krzysztofie Hetmanie z PSL, który zmienia PE na Sejm. Następna w kolejności posłanka Joanna Mucha mandatu do europarlamentu po Hetmanie nie weźmie a poseł Riad Haidar zmarł w maju. Czwarty na liście wyborczej w 2019 r. był Włodzimierz Karpiński. We wtorek, 7 listopada w biurze podawczym Kancelarii Sejmu oświadczenie Karpińskiego (z datą 20 października) skierowane do marszałek Elżbiety Witek złożył jego obrońca, mec. Michał Królikowski (opublikował je we wtorek RMF) o tym, że wyraża zgodę na objęcie mandatu po Hetmanie.

Witek wygasiła już mandat Hetmana 23 października, ale nie wydała decyzji o objęciu mandatu przez Karpińskiego. W środę Joanna Mucha, posłanka Trzeciej Drogi otrzymała informację z Sejmu, że czekają na nią dokumenty w tej sprawie. - Jutro będę w Warszawie, więc podpiszę zrzeczenie obejmowania mandatu do PE – poinformowała w Radiu Lublin.

Jak mówi „Rzeczpospolitej” prof. Michał Królikowski, jego klient stanie się europosłem w chwili publikacji postanowienia przez Marszałka Sejmu o objęciu przez niego mandatu. Uważa, że może nastąpić to już nawet w czwartek, po podpisaniu zrzeczenia się mandatu do PE przez Joannę Muchę.