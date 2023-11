NIK złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie Mateusza Morawieckiego

W połowie września prezes NIK Marian Banaś przedstawił wyniki kontroli ws. przebiegu pandemii COVID-19.

Reklama

Reklama

W ramach kontroli sprawdzono m.in. tworzenie i funkcjonowanie szpitali tymczasowych powstałych w związku z epidemią COVID-19.

- Rządzący nie stanęli na wysokości zadania. Nie zapewniono w pełni gospodarnego wydatkowania ogromnych środków publicznych idących w miliardy. Władze nie realizowały konstytucyjnego obowiązku dotyczącego zwalczania chorób epidemicznych - powiedział prezes NIK.

- Przystąpiono do tworzenia szpitali tymczasowych na masową skalę. Bez żadnego planu utworzono w Polsce 33 szpitale tymczasowe, czyli więcej niż wynosiła liczba takich jednostek w pozostałych państwach europejskich razem wziętych. Utworzone w obiektach wielkopowierzchniowych, takich jak Stadion Narodowy w Warszawie, Centrum Konferencyjne we Wrocławiu czy hala sportowa Szczecinie. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działania organów państwa związane z tworzeniem, funkcjonowaniem i likwidacją szpitali tymczasowych. Przystąpiono do tworzenia tych placówek w wielkim zakresie, bez planu, analiz kalkulacji. Plan mógł powstać wcześniej, ale minister zdrowia, minister aktywów państwowych i minister obrony narodowej nie przygotowali go, choć już na początku kwietnia 2020 roku dostali takie polecenie od rządowego zespołu zarządzania kryzysowego - mówili przedstawiciele NIK.