Węgry. Zakaz wstępu na wystawę World Press Photo dla nieletnich. Powodem treści LGBTQ

Zakazanie młodym ludziom udziału w wystawie jest kolejnym krokiem węgierskiego rządu pod przewodnictwem nacjonalistycznego premiera Viktora Orbána, mającego na celu ograniczenie dostępności materiałów promujących – lub przedstawiających – homoseksualizm wśród nieletnich w mediach, w tym w telewizji, filmach, reklamach i literaturze .

Węgierska prawniczka: Życie środowiska LGBTQ nie jest największym problemem na świecie

Dora Duro, skrajnie prawicowa prawniczka, która złożyła skargę w związku ze zdjęciami, odrzuciła twierdzenia, że decyzja rządu ogranicza wolność prasy i wolność słowa.

- To, jak żyje mniejszość LGBTQ, nie jest największym problemem na świecie – powiedziała Duro w rozmowie z AP. - To, co uważamy za normalne, co przedstawiamy i co przekazujemy dzieciom jako wartościowe, ma na nie wpływ, a ta wystawa jest wyraźnie szkodliwa dla nieletnich i, jak sądzę, także dla dorosłych.

Fotografka Reyes Morales napisała w oświadczeniu przesłanym e-mailem, że osoby na jej zdjęciach są „ikonami i wzorami do naśladowania” dla społeczności LGBTQ na Filipinach oraz że „nie są niebezpieczne ani szkodliwe”.

"Szkodliwe jest ograniczanie widoczności społeczności LGBTQIA+ oraz jej prawa do istnienia i bycia widzianym” – napisała Reyes Morales. „Jestem niezmiernie zasmucona, że ich historia może nie dotrzeć do osób, które jej najbardziej potrzebują, i że ich historia jest trzymana w cieniu”.