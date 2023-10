Premier Mateusz Morawiecki, który wziął udział w dwudniowym posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli, podczas konferencji prasowej mówił między innymi o tym, że w konkluzjach znalazły się zapisy mówiące o tym, iż elementem obrony przed ekstremizmem, obrony bezpieczeństwa jest walka z terrorystami, z przemytem ludzi jako zarzewiem terroryzmu. - Jak zapowiadaliśmy, Polska broniła tego stanowiska. Bardzo wiele państw przyjęło taki punkt widzenia. Te nasze postulaty, o których mówiliśmy, znalazły potwierdzenie w konkluzjach Rady Europejskiej - powiedział premier.

Reklama

Reklama

Czytaj więcej Polityka Morawiecki: Będziemy próbowali uzbierać co najmniej 230 kilka głosów Przy tak wielkim zaufaniu mamy nie tylko wolę, nie tylko prawo, ale też obowiązek podjąć się próby sformowania rządu - powiedział podczas konferencji prasowej w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki: Dzięki naszej konsekwentnej polityce nasz punkt widzenia został uszanowany”

- O ile wcześniej musieliśmy bardzo mocno stawiać kwestię naszego polskiego weta w tej sprawie, o tyle tutaj – chyba pod wpływem wydarzeń na Bliskim Wschodzie – bardzo wiele państw zdało sobie sprawę z tego, przed jakimi ryzykami stajemy - zaznaczył premier Mateusz Morawiecki. - Konflikt izraelsko-palestyński, który był dogłębnie przez nas omawiany, jest wreszcie przeanalizowany we właściwym świetle - dodał. - To znaczy, że wiązać się z nim będzie ogromna fala migracji. Tym razem w konkluzjach wskazuje się na możliwość przetransportowania wszystkich trendów terrorystycznych do Europy, czyli pojawienia się bojowników islamskich wraz z falami migracyjnymi - zaznaczył.

Jak podkreślił premier: „dzięki naszej konsekwentnej polityce nasz punkt widzenia został uszanowany”. - Teraz mamy do czynienia z zapisami, które pokazują, że jeśli pojawi się nielegalny imigrant, taki którego państwo nie akceptuje, to mamy prawo do deportacji go do kraju pochodzenia - stwierdził. - „Tak" – dla ochrony granic zewnętrznych. "Nie" – dla nielegalnej imigracji i wiążącej się z nielegalną imigracją sprawy przemytu ludzi. Od wielu miesięcy mówię na posiedzeniach Rady Europejskiej o konieczności skoncentrowania się na ochronie granic zewnętrznych, walce z przemytnikami i aktywnej polityce deportacji, jeżeli już pojawią się nielegalni imigranci - powiedział.