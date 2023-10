W delegacji prezydentowi Dudzie towarzyszyli: szefowie Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, sekretarz stanu Wojciech Kolarski oraz doradca Rafał Kos. Czy to oni jechali busem, w którym podłożono lokalizator? Minister Przydacz nie odbierał od nas telefonu.

Błąd popełniła Służba Ochrony Państwa, bo to nie ona wykryła urządzenie. – Z drugiej strony to patologia, że samochody, które jadą w kolumnie ochranianej przez SOP, garażują w Kancelarii Prezydenta czy Premiera dla wygody tych ludzi, a o bezpieczeństwie nie myśli i nie mówi nikt – mówi nam jeden z funkcjonariuszy. Zgodnie z procedurami wszystkie samochody, które jadą z prezydentem w kolumnie, powinny być sprawdzane pod kątem pirotechnicznym przed wyjazdem i po wyjeździe. – Kontrola aut i ochrona najważniejszych osób w państwie jest iluzoryczna – dodaje oficer.

Lokalizator GPS nie tylko pokazuje trasę samochodu, dzięki niemu można również namierzyć punkt i np. zaatakować go z drona.

– Jeśli potwierdzi się w śledztwie wątek wschodni, to znaczy, że zainstalowali go np. Rosjanie i ich służby. Gdyby to była prawda, to mielibyśmy niezwykle groźną sytuację – mówi nam oficer związany ze służbami.

Wieloletni pracownik Kancelarii Prezydenta RP w rozmowie z „Rz” przypomina, że kilka lat temu właśnie w autach należących do kancelarii służących do przewozu niższych rangą pracowników zainstalowano lokalizatory – m.in. właśnie w busach. – Chodziło o oszczędności i kontrolę wykorzystywania aut w celach wyłącznie służbowych. Może w tym przypadku prawda okaże się banalna i ten znaleziony lokalizator to nic innego jak niezdemontowane urządzenie sprzed lat? – zastanawia się urzędnik.