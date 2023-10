Greta Thunberg usuwana z programu nauczania w Izraelu, bo poparła Palestynę

"Hamas to organizacja terrorystyczna odpowiedzialna za zamordowanie 1400 niewinnych Izraelczyków, w tym dzieci, kobiet i osób starszych, która uprowadziła ponad 200 osób do Strefy Gazy" - oświadczył resort edukacji Izraela, nawiązując do ataku z 7 października.

Zdaniem ministerstwa, wyrażona przez Gretę Thunberg solidarność z Gazą to postawa, która dyskwalifikuje aktywistkę "jako edukacyjny i moralny wzór do naśladowania", zaś Greta Thunberg "nie może już być inspiracją ani edukatorką dla izraelskich uczniów".

Po tym, jak Thunberg wyraziła solidarność z Palestyną oraz Gazą, izraelska aktywistka Rony Bruell, założycielka Izraelskiego Forum Kobiety Na Rzecz Środowiska zarzuciła Szwedce opowiadanie się "po stronie terrorystów". Bruell oceniła, że wpisy Thunberg dotyczące Gazy są "przerażająco jednostronne". Pod listem podpisało się ponad 200 osób.

Izrael atakuje Strefę Gazy

Izraelska armia atakuje z powietrza, wody i lądu cele w Strefie Gazy od 7 października - są to ataki odwetowe za atak Hamasu na Izrael. W Izraelu, w czasie ataku Hamasu zginęło ok. 1 400 osób, a ponad 200 zostało wywiezionych do Strefy Gazy w charakterze zakładników.