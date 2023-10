USA: Są pierwsi kandydaci na trzecią osobę w państwie

McCarthy to pierwszy w historii USA spiker Izby Reprezentantów, który został odwołany w czasie swojej kadencji. Do odwołania McCarthy'ego doszło na wniosek Matta Gaetza, kongresmena reprezentującego prawe skrzydło Partii Republikańskiej, do której należy również McCarthy.

Gaetz domagał się odwołania spikera, ponieważ ten porozumiał się z Partią Demokratyczną w kwestii przyjęcia prowizorium budżetowego, które uchroniło amerykańską administrację przed tzw. shutdownem, czyli paraliżem wynikającym z braku środków na funkcjonowanie urzędów.



Za odwołaniem McCarthy'ego zagłosowali wszyscy kongresmeni Partii Demokratycznej biorący udział w głosowaniu oraz ośmiu kongresmenów Partii Republikańskiej. Za odwołaniem McCarthy'ego było w efekcie 216 kongresmenów a przeciw 210. Tym samym w izbie niższej Kongresu, w której większość ma Partia Republikańska, doszło do odwołania spikera wywodzącego się z tej partii.



Spiker Izby Reprezentantów to najwyższy rangą polityk Kongresu (przewodniczącym Senatu jest - z urzędu - wiceprezydent USA, a więc przedstawiciel administracji), formalnie trzecia osoba w państwie, ponieważ w przypadku jednoczesnego opróżnienia urzędów prezydenta i wiceprezydenta to właśnie spiker pełni obowiązki głowy państwa.