Jacek Sasin: Po wyborach samodzielne rządy PiS albo chaos

- Chodzi o to, żeby go zabrakło. Ale nie dlatego, że go nie ma, ale przy dużym wykupie muszą nastąpić perturbacje logistyczne - stwierdził. Dodał, że Polacy nie powinni robić żadnych zapasów paliw. Jego zdaniem "opozycja chce zmusić Orlen, by podniósł ceny"

Jacek Sasin o trzeciej kadencji PiS-u

Minister był pytany o ewentualną koalicję po wyborach parlamentarnych. - Gramy o samodzielną większość i jesteśmy przekonani, że to jest absolutnie możliwe. Sondaże na to wskazują, że jesteśmy naprawdę bardzo blisko, żeby ten cel osiągnąć i myślę, że mobilizacja naszych wyborców tutaj bardzo nam pomoże. O tę mobilizację apeluję - mówił.

– Na pewno PiS dostanie, jestem o tym przekonany, tyle głosów, żeby samodzielnie rządzić. Tego bym sobie życzył, bo inny wynik będzie oznaczał chaos po prostu. Próba stworzenia jakiejś egzotycznej koalicji antyPiS, od Lewicy, od skrajnej lewicy po Konfederację, to się po prostu nie może udać - dodał.