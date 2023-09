Nazistowski weteran oklaskiwany w parlamencie Kanady. Premier Justin Trudeau przeprasza

- W imieniu nas wszystkich w tej Izbie, chciałbym przeprosić za to, co wydarzyło się w piątek, a także prezydenta Zełenskiego i ukraińską delegację za sytuację, w jakiej się znaleźli - powiedział premier Kanady.

- Dla nas wszystkich, którzy byliśmy obecni, nieświadome uhonorowanie tej osoby było strasznym błędem i naruszeniem pamięci tych, którzy boleśnie cierpieli z rąk nazistowskiego reżimu - dodał.

Przeprosiny pojawiły się dzień po tym, jak spiker parlamentu Antoni Rota podał się do dymisji za zaproszenie 98-letniego Jarosława Hunki i wezwanie posłów do oklaskiwania go jako bohatera. Później okazało się, że Hunka służył w nazistowskiej jednostce ochotniczej na Ukrainie. Rota powiedział, że bierze na siebie odpowiedzialność za tę decyzję, która stała się międzynarodowym wstydem dla kanadyjskiego rządu i pomogła podsycić rosyjską propagandę przeciwko Ukrainie.

Konserwatywne ławy zareagowały gwizdami i okrzykami na przeprosiny Trudeau w ich imieniu, zamiast osobiście przeprosić za to, co się stało. Inni obrócili przeprosiny Trudeau w drwiny, obwiniając go za to, że tak długo to trwało.