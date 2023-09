Michał Kołodziejczak: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mnie obraził

Lider Agrounii zarzucił polskiemu rządowi złe prowadzenie dyplomacji. - Nie można być naiwnym w polityce międzynarodowej, tu każdy walczy o swój interes. Tu są duże firmy, tu jest Zełenski, tu są Niemcy, tu są Francuzi - kontynuował.

Pytany, czy wstrzymałby dostawy broni do Ukrainy Michał Kołodziejczak odparł, że nie wie, jak wyglądają umowy. - Gdybyśmy dostarczali broń, gdybym ja za to odpowiadał, to bym wymagał: odbudowa Ukrainy - tu są polskie firmy; zboże z Ukrainy - tylko tranzyt przez Polskę; maliny - tylko przez Polskę mogą przejechać, nie mogą tutaj zostać. To są warunki, które mamy stawiać - powiedział.