Sondaż: Amerykanie nie wierzą w Amerykę

W cieniu polaryzacji polityki rośnie jednak w USA grupa osób, które odrzucają tak republikanów, jak i demokratów. Zagłębiają się w swego rodzaju wewnętrznej emigracji, bo na razie innej oferty nie ma. To już 28 proc. Amerykanów wobec ledwie 7 proc. w 2001 r.

Jednocześnie 37 proc. respondentów bardzo by chciało, a 31 proc. raczej by chciało, aby w USA działały więcej niż dwie główne partie polityczne.

Ale to tylko jedna z oczekiwanych reform ustrojowych. Aż 79 proc. pytanych chce, aby został wprowadzony limit wieku dla osób ubiegających się o urząd prezydenta, a 74 proc. oczekuje podobnego ograniczenia dla dziewięciu sędziów zasiadających w Sądzie Najwyższym (dziś jest do funkcja dożywotnia).

To oczywiście efekt startu w przyszłym roku w wyborach 80-letniego Joe Bidena i 77-letniego Donalda Trumpa. Jednak Amerykanie nie akceptują też sytuacji, w której 83-letnia Nancy Pelosi, która zasiada w Izbie Reprezentantów od 36 lat (wiele lat była spikerką), nadal chce ubiegać się o mandat poselski. A to powszechna praktyka na Kapitolu. Dlatego 87 proc. pytanych domaga się, aby i tu ustanowiono limit kadencji, jakie może sprawować poszczególny poseł czy senator.

Inna radykalna reforma, której domagają się Amerykanie, to zniesienie instytucji wielkich elektorów: pośredników między głosem zwykłych obywateli a ostatecznym zwycięzcą wyborów prezydenckich. Choć Pew nie pisze o tym wprost, trudno uciec od wniosku, że jest to efekt próby zamachu stanu przez Donalda Trumpa na przełomie 2020 i 2021 roku. Dziś przeciwko byłemu prezydentowi toczy się w tej sprawie proces sądowy tak na poziomie federalnym w Waszyngtonie, jak i w Atlancie na poziomie stanowym.

Sondaż: 34 proc. Amerykanów nie potrafi wskazać silnych punktów amerykańskiego systemu politycznego

Wszystko to prowadzi do dość ponurej oceny stanu kraju przez jego mieszkańców. Gdy bowiem pada pytanie o to, jakie są silne punkty amerykańskiego systemu politycznego, aż 34 proc. ankietowanych nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, 22 proc. twierdzi, że takich silnych punktów w ogóle nie ma, a 10 proc. uważa, że choć są, to mają charakter „ogólny”. To pozostawia niewiele miejsce na konkrety. 12 proc. wskazuje więc, że atutem USA jest „struktura rządu”, 9 proc. mówi tu o „wartościach wolności i demokracji”, 8 proc. przytacza wybory i głosowanie, a po 4 proc. charakter polityków oraz charakter samych Amerykanów. W kraju, który przez pokolenia uważał się za wzór dla świata („miasto na wzgórzu”), to są szokujące liczby.