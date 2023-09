Robert Bąkiewicz przystąpił do Suwerennej Polski. „Jest już pełnoprawnym członkiem”

Najważniejsze, by każdy odrobił swoją lekcję. Im wynik każdego z naszych komitetów będzie lepszy, tym sukces pewniejszy. Nie powinniśmy podkładać sobie nóg – bez kuksańców, bez uszczypliwości i złośliwości. To jest prośba przede wszystkim do fanów największego ugrupowania opozycyjnego – prosimy o szacunek. To niewiele kosztuje, a daje pozytywne efekty - mówił w programie #RZECZoPOLITYCE Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL.