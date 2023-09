Brak dowodów łączących Joe Bidena z działalnością biznesową syna

Wielu zwolenników Bidena wierzy, że prezydent wyjdzie z tych problemów suchą nogą. – W trakcie swej kadencji dokonał znacznych i historycznych rzeczy. Na tej podstawie będzie zbierał głosy. Nie sądzę, że Amerykanie będą go oceniać po tym, co robi jego syn – powiedział w wywiadzie dla „Washington Post” były senator demokratyczny z Alabamy Doug Jones.

Mało przyjaźnie nastawieni do niego republikanie nie wróżą Bidenowi niczego dobrego. – To kolejny problem dla niego, w momencie gdy wyborcy i tak już kwestionowali jego kompetencje i zdolność do wykonywania swoich obowiązków. Te oskarżenia to jeszcze jeden powód, aby popatrzeć na niego w negatywnym świetle – powiedział w „Washington Post” Jesse Hunt, strateg republikański współpracujący m.in. z Republican Governors Association.

Czytaj więcej Polityka Syn prezydenta Joe Bidena postawiony w stan oskarżenia Hunter Biden usłyszał m.in. dwa zarzuty składania fałszywych oświadczeń w formularzu zakupu broni, w którym zaznaczył, że nie używa narkotyków i nie jest od nich uzależniony. W swoich wspomnieniach „Beautiful Things” z 2021 roku napisał, że nadużywał wówczas narkotyków.

Jak podaje portal sondażowy FiveThirtyEight, „na korzyść McCarthy’ego i konserwatywnych zwolenników impeachmentu działa to, że Amerykanie wierzą, iż działalność biznesowa Huntera Bidena, nie była czysta, a nawet mogła być nielegalna”. Ale tylko 41 proc., w sondażu Yahoo, wierzy, że Hunter przekierował miliony dolarów ze swej działalności biznesowej na konto ojca. Jak wynika z sondażu YouGov/The Economist, 66 proc. Amerykanów nie ma sympatii do syna prezydenta, 72 proc. uważa, że Hunter Biden wykorzystał w swojej działalności pozycję swojego ojca, ale tym samym aż 85 proc. wyborców uważa, że dzieci prezydentów zawsze czerpią tego rodzaju korzyści. Najbardziej jednak w skorumpowanie Bidenów wierzą republikanie. Demokraci, jak można przypuszczać, są mniej do tego przekonani.

Jak na razie republikanie nie mają żadnych konkretnych dowodów łączących prezydenta z działalnością biznesową syna, ale śledztwo w ramach impeachmentu da republikanom w Kongresie dostęp do danych bankowych i innych dokumentów finansowych Bidena i jego krewnych, które mogą potwierdzić lub nie obecne podejrzenia.

Będzie impeachment Joe Bidena?

Nie wiadomo, czy wszczęte wobec Joe Bidena śledztwo w Izbie Reprezentantów skończy się na impeachmencie prezydenta. Tym bardziej że rozpoczęcie tej procedury było decyzją przewodniczącego Izby Kevina McCarthy’ego, który nie miał wystarczającej liczby głosów za tym, aby podjąć takie kroki.