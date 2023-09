Prezydent Duda: Staramy się, żeby nikt nie odważył się Polski zaatakować

- Dlatego dzisiaj, kiedy obserwujemy to, co dzieje się - odradzający się rosyjski imperializm, który najpierw w 2008 r. zaatakował Gruzję, później w 2014 r. zaatakował Ukrainę, by później pełnoskalowo uderzyć na to niepodległe państwo 24 lutego 2022 r. - to mamy absolutnie jednoznaczne skojarzenia historyczne - kontynuował prezydent w rozmowie z dziennikarzami w przed Pomnikiem Katyńskim w Jersey City.

"Ogromne nakłady" Polski na obronność. "Musimy wzmacniać nasze bezpieczeństwo"

Andrzej Duda wspomniał o "straszliwej lekcji, jaką nasz naród odebrał", mówiąc o ataku ZSRR na Polskę w 1939 r., o ataku Armii Czerwonej podczas wojny polsko bolszewickiej oraz o 123 latach zaborów.

- To nasza bardzo trudna historia. Dzisiaj wiemy, że musimy wzmacniać nasze bezpieczeństwo - powiedział. Prezydent Duda ocenił, że "bardzo ważną sprawą w tym wszystkim jest sojusz polsko-amerykański", członkostwo Polski w NATO i obecność wojsk USA w Polsce.

- Ale my znakomicie zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy nasze sojusznicze zobowiązania realizować - stąd ogromne nakłady na obronność, na które zdecydowaliśmy się w Polsce, stąd wydatkowanie ponad 4 proc. naszego PKB na modernizację polskiej armii, na zakup nowego sprzętu w Stanach Zjednoczonych między innymi najnowocześniejszych czołgów Abrams, samolotów F-35, wyrzutni HIMARS, Patriot - mówił Duda.